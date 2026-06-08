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08 июня 2026 в 15:00

Посадите в июне — все лето сад в белоснежных шапках с золотым глазком. Многолетник цвета первого снега для изящных клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Представьте себе: роскошный, усыпанный белоснежными шапками куст высотой до метра, который цветет все лето, не требуя к себе особого внимания. Это нивяник великолепный, известный нам как садовая ромашка. В отличие от скромной полевой сестры, его махровые соцветия, напоминающие пышные хризантемы, достигают в диаметре 7–10 см. А многочисленные сорта поражают воображение — от классических белоснежных ромашек до «хамелеонов», меняющих окраску с лимонно-желтой на кремово-белую по мере распускания.

Этот многолетник идеально подходит для тех, кто любит стабильную красоту. Посадите его на солнечном месте с плодородной почвой, и куст будет разрастаться, радуя вас все новыми и новыми цветами. Нивяник невероятно живуч и зимостоек (выдерживает морозы до −28°C!), а его крепкие стебли не полегают даже после сильных дождей.

Цветение нивяника продолжается с конца весны и до самых заморозков, а некоторые сорта радуют глаз с середины июня по сентябрь, наполняя сад легким, приятным ароматом. Это растение станет идеальным фоном для ярких дельфиниумов, флоксов и васильков в миксбордере, создаст эффектную границу в бордюре и будет великолепно стоять в срезке до двух недель.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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