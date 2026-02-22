В Госдуме высказались об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады Журова: россиянам нет необходимости участвовать в церемонии закрытия Олимпиады

Российским спортсменам нет необходимости участвовать в церемонии закрытия Олимпиады, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, это событие никак не унизит достоинство россиян, но нужды посещать его она не видит, передает «Советский спорт».

Не сказала бы, что это событие унижает достоинство наших ребят. Но и не уверена, что нужно туда идти. Там не будет парада спортсменов. Концерт, веселье, все смешано. Нужно ли это ребятам? Не вижу такой необходимости, — отметила Журова.

Она также призналась, что рассчитывала на возвращение россиянам флага и гимна в процессе Олимпиады, однако этого не случилось. Потому депутат считает странным, что на открытии их не ждали, но пригласили на закрытие.

