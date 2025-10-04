Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 14:49

Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название

Новый мост через Москву-реку назвали в честь Юрия Гагарина

Фото: t.me/mos_sobyanin

Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост».

В голосовании на проекте «Активный гражданин» приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост», — отметил глава города.

Мост расположен рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города. Название продолжает космическую тему — недалеко находится мост Академика Королева.

Строительство началось в июне 2020 года, завершилось в декабре 2024-го и стало частью новой транспортной сети Москвы. Новый объект протянулся на 231 метр и связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом №1166, улучшив транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

Ранее Росжелдор опубликовал новый перечень распоряжений об изъятии объектов недвижимости для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Документы затрагивают территории в южной части Северной столицы и в Ленинградской области.
Москва
реки
мосты
названия
голосования
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ДНР помог СБУ и отправился в тюрьму на 15 лет
В Вашингтоне начали радикальный пересмотр политики в НАТО
Российские футболисты за пять минут сотворили чудо на Играх стран СНГ
Появилась неожиданная информация о третьей туристке у вулкана Вилючинский
Тело инвалида в маске для снорклинга выловили у берегов Антальи
Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за права вето
Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке
Тысячи британцев остались без света из-за крупного катаклизма
Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов
Секреты снижения инвалидности на СВО раскрыл главный нейрохирург Минобороны
«Противник понял»: стало известно о бегстве ВСУ из Красного Лимана
В Сирии объявлен день тишины перед выборами в Народный совет
Ростовская область под огнем, лавина дронов: как ВСУ атакуют РФ 4 октября
Дмитрий Маликов рассказал, какую пользу могут принести его двойники
«Побойся бога»: Панин попросил Галкина одуматься из-за гастролей на Кипре
В США описали возможную модель соглашения по Украине
На Камчатке среди сорвавшихся туристов оказался один погибший
«В школе гнобят»: стали известны подробности об убитой в Якутске семье
Порывистые ветра и холод до -3? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.