Новый мост через Москву-реку получил «космическое» название Новый мост через Москву-реку назвали в честь Юрия Гагарина

Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие более 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант «Гагаринский мост».

Мост расположен рядом с Национальным космическим центром, открытым в День города. Название продолжает космическую тему — недалеко находится мост Академика Королева.

Строительство началось в июне 2020 года, завершилось в декабре 2024-го и стало частью новой транспортной сети Москвы. Новый объект протянулся на 231 метр и связал улицу Мясищева с Проектируемым проездом №1166, улучшив транспортную доступность районов Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

