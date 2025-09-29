Новые участки в Петербурге и Ленобласти изымают для скоростной магистрали Росжелдор определил новые зоны изъятия земель для ВСМ Москва — Петербург

Росжелдор опубликовал очередной перечень распоряжений об изъятии объектов недвижимости для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Новые документы затрагивают территории в южной части Северной столицы и в Ленинградской области, сообщает издание «Фонтанка».

Согласно информации авторов, в Петербурге под изъятие подпали земельные участки в районе Шушар и полоса вдоль Московского шоссе, где расположены многочисленные логистические комплексы и производственные помещения. В Ленобласти речь идет о лесном фонде Лесотехнического университета в поселке Лисино-Корпус, а также о точечных объектах в районе Аннолово.

Процедура выкупа имущества следует установленному регламенту: Росжелдор как концедент издает распоряжения, а компания «ВСМ Две столицы» в качестве концессионера заключает с собственниками соглашения о компенсациях. По сведениям журналистов, на прошлой неделе было подписано восемь таких договоров на общую сумму около 26 млрд рублей.

Отдельное внимание уделяется участкам в транспортном узле Софийская улица — Усть-Ижорское шоссе, а также в промышленном коридоре вдоль Московского шоссе. В этих зонах расположены активы таких компаний, как «Антик», УК «А-класс Капитал» и владельцев ЗПИФ «Универсальная индустриальная недвижимость».

До этого, 24 сентября, стало известно о начале сноса оптового рынка на улице Салова в Петербурге. Освобождение этой территории необходимо для прокладки дополнительных железнодорожных путей и реорганизации движения составов от Московского вокзала в сторону станции Волковская. Эти работы являются частью масштабной подготовки к запуску высокоскоростного сообщения.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург предполагает создание магистрали протяженностью 679 км с 16 станциями. Ожидается, что поезда, развивающие скорость до 400 км/ч, позволят преодолевать расстояние между двумя столицами всего за два с четвертью часа. Полноценный запуск движения запланирован на 2028 год.

Ранее стало известно, что отечественным поездом для ВСМ будет управлять искусственный интеллект. Внедрить это планируется в перспективе после постройки будущих магистралей. Также отмечалось, что инженеры уже протестировали и запустили в производство более 20% новых разработок, предназначенных для первого отечественного высокоскоростного поезда.