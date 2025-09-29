Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 12:10

Новые участки в Петербурге и Ленобласти изымают для скоростной магистрали

Росжелдор определил новые зоны изъятия земель для ВСМ Москва — Петербург

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Росжелдор опубликовал очередной перечень распоряжений об изъятии объектов недвижимости для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Новые документы затрагивают территории в южной части Северной столицы и в Ленинградской области, сообщает издание «Фонтанка».

Согласно информации авторов, в Петербурге под изъятие подпали земельные участки в районе Шушар и полоса вдоль Московского шоссе, где расположены многочисленные логистические комплексы и производственные помещения. В Ленобласти речь идет о лесном фонде Лесотехнического университета в поселке Лисино-Корпус, а также о точечных объектах в районе Аннолово.

Процедура выкупа имущества следует установленному регламенту: Росжелдор как концедент издает распоряжения, а компания «ВСМ Две столицы» в качестве концессионера заключает с собственниками соглашения о компенсациях. По сведениям журналистов, на прошлой неделе было подписано восемь таких договоров на общую сумму около 26 млрд рублей.

Отдельное внимание уделяется участкам в транспортном узле Софийская улица — Усть-Ижорское шоссе, а также в промышленном коридоре вдоль Московского шоссе. В этих зонах расположены активы таких компаний, как «Антик», УК «А-класс Капитал» и владельцев ЗПИФ «Универсальная индустриальная недвижимость».

До этого, 24 сентября, стало известно о начале сноса оптового рынка на улице Салова в Петербурге. Освобождение этой территории необходимо для прокладки дополнительных железнодорожных путей и реорганизации движения составов от Московского вокзала в сторону станции Волковская. Эти работы являются частью масштабной подготовки к запуску высокоскоростного сообщения.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург предполагает создание магистрали протяженностью 679 км с 16 станциями. Ожидается, что поезда, развивающие скорость до 400 км/ч, позволят преодолевать расстояние между двумя столицами всего за два с четвертью часа. Полноценный запуск движения запланирован на 2028 год.

Ранее стало известно, что отечественным поездом для ВСМ будет управлять искусственный интеллект. Внедрить это планируется в перспективе после постройки будущих магистралей. Также отмечалось, что инженеры уже протестировали и запустили в производство более 20% новых разработок, предназначенных для первого отечественного высокоскоростного поезда.

Россия
Cанкт-Петербург
Ленобласть
ВСМ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.