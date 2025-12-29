Рецидивист-гурман поплатился за любовь к мандаринам и чипсам

Сотрудники Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в незаконном проникновении и краже продуктов из закрытого супермаркета, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Оказавшись в магазине, мужчина стал есть мандарины и запивать их алкоголем, одновременно складывая в пакет продукты для выноса. Среди них были банка кофе, бутылка водки, пиво и чипсы.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения охраняемой торговой точки, расположенной на улице Ленина. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестный проник в закрытый магазин путем отжатия входных дверей в зоне погрузки, — говорится в публикации.

Росгвардейцы успели подъехать до того, как подозреваемый покинул торговую точку. Им оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска, который ранее уже был судим за кражу.

