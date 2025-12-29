Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:29

Рецидивист-гурман поплатился за любовь к мандаринам и чипсам

В Подмосковье мужчина залез в супермаркет и начал есть мандарины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники Росгвардии по Московской области задержали рецидивиста, подозреваемого в незаконном проникновении и краже продуктов из закрытого супермаркета, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. Оказавшись в магазине, мужчина стал есть мандарины и запивать их алкоголем, одновременно складывая в пакет продукты для выноса. Среди них были банка кофе, бутылка водки, пиво и чипсы.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения охраняемой торговой точки, расположенной на улице Ленина. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестный проник в закрытый магазин путем отжатия входных дверей в зоне погрузки, — говорится в публикации.

Росгвардейцы успели подъехать до того, как подозреваемый покинул торговую точку. Им оказался 39-летний уроженец Наро-Фоминска, который ранее уже был судим за кражу.

До этого в Пермском крае 33-летняя жительницу Соликамска обвинили в краже денег с банковского счета пенсионерки. По данным следствия, злоумышленница обманула пожилую женщину при оформлении сим-карты. Подозреваемая оформила заказ через свой банк.

Росгвардия
задержания
кражи
супермаркеты
