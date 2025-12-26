Пермячка пойдет под суд за обман пенсионерки при оформлении сим-карты

В Пермском крае 33-летняя жительницу Соликамска обвинили в краже средств с банковского счета пенсионерки, пишет perm.aif.ru со ссылкой на МВД России. По данным следствия, злоумышленница обманула пожилую женщину при оформлении сим-карты.

Пожилая соседка попросила обвиняемую помочь переоформить сим-карту. Та оформила заказ через свой банк. Когда на следующий день приехал курьер, он сообщил, что по правилам банка для получения номера нужно оформить и банковскую карту. Пенсионерке предложили кредитную карту, пояснив, что ею можно не пользоваться. Женщина подписала документы и убрала карту.

Через несколько месяцев внучка пострадавшей обнаружила у нее крупный долг перед банком. Выяснилось, что обвиняемая, оформляя сим-карту, установила на свой телефон банковское приложение и получила доступ к личному кабинету пенсионерки.

С чужой кредитной карты она переводила деньги на свои счета. Первое время она исправно гасила долг, но затем прекратила платежи, и задолженность выросла до 112 тыс. рублей.

