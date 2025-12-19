Петербуржец предстанет перед судом за обман пенсионеров на 6 млн рублей

В Санкт-Петербурге 22-летний житель Ленинградской области предстанет перед судом за обман шестерых пенсионеров на сумму свыше 6 млн рублей, пишет Neva.today со ссылкой на прокуратуру города. Фигурант уголовного дела был задействован в преступных схемах как дроппер.

По данным следствия, в период с января по февраль 2025 года мужчина работал на телефонных мошенников. Аферисты под видом сотрудников различных государственных органов и силовых структур обзванивали пожилых граждан. В ходе разговоров они под различными предлогами убеждали жертв передать деньги курьеру.

Обвинительное заключение по делу молодого человека утвердили в Василеостровском районном суде. Его будут судить по частям № 3 и № 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

Ранее петербургская пенсионерка отдала мошенникам 4 млн рублей в коробке из-под лекарств. Аферисты представились работниками правоохранительных органов.