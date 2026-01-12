Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 03:24

«Уже заметно»: немецкий журналист назвал ситуацию в Киеве катастрофой

Welt: в Киеве сложилась катастрофическая ситуация со светом, теплом и водой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В украинской столице сложилась катастрофическая ситуация в энергетической сфере, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Сам он сейчас находится в Киеве. По его словам, уже заметна нестабильная ситуация в городе со светом, водой и отоплением.

Ситуация, по данным журналиста, достигла критической отметки, которую в полной мере ощущает на себе гражданское население. Повсеместные перебои с электричеством и водоснабжением стали обыденностью, а системы отопления в жилых домах работают нестабильно или не функционируют вовсе.

Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество, — посетовал Ваннер.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что более тысячи домов в украинской столице остаются без теплоснабжения. В остальных домах подача теплоносителя была восстановлена. Всего была нарушена работа шести тысяч многоквартирных домов.

Тем временем глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что перебои с водоснабжением возможны в районах, подконтрольных Украине. Он указал на то, что на местах работают специалисты для устранения последствий сбоя, ситуация находится под контролем.

