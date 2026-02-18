Венгрия лишила Украину стратегического ресурса из-за «Дружбы»

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, подводя итоги заседания кабмина. Он предупредил, что поставки не будут возобновлены до тех пор, пока Киев не обеспечит подачу нефти по трубопроводу «Дружба», остановленную ранее, передает венгерский телеканал M1.

Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии, — сказал Сийярто.

Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе заявила, что Европейская комиссия выдвинула требование к украинской стороне о восстановлении поврежденного участка нефтепровода «Дружба». При этом она добавила, что непосредственной угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии в настоящий момент не существует.

До этого сообщалось, что восстановление прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии технически возможно. Компания «Укртранснафта» завершила необходимые работы по устранению нештатной ситуации на станции «Броды» еще 6 февраля. Однако, по данным источников в нефтяной отрасли, руководство компании до сих пор не дало разрешения на возобновление поставок.