ФСБ «выловила» почти 20 тонн нелегальной рыбы на складах под Ростовом

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли незаконную деятельность жителей Волгодонска и Батайска, связанную с нелегальным оборотом 19 тонн контрафактной рыбной продукции, сообщила пресс-служба управления. Стоимость изъятых биоресурсов оценивается в 2 млн рублей, передает «Коммерсант».
Оперативники установили, что фигуранты организовали прием, хранение и последующую продажу незаконно выловленной рыбы различных пород. При этом вся продукция не имела необходимой маркировки, что является нарушением законодательства.
В ходе обысков на складах, которые использовали злоумышленники, сотрудники ФСБ обнаружили контрафактную рыбу в контейнерах-рефрижераторах. Правоохранители изъяли все водные биоресурсы. В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал, что в России благодаря системе цифровой маркировки за год изъяли более пяти тонн черной икры с признаками фальсификации. Это составляет около 6% от всего официального производства данного деликатеса в стране.