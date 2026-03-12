Эти котлеты из трески — мой секрет, как устроить кулинарное путешествие в Мексику, не выходя с кухни. С лаймом и хрустящей панировкой

Эти котлеты из трески — мой секрет, как устроить кулинарное путешествие в Мексику, не выходя с кухни. С лаймом и хрустящей панировкой

Пряный аромат тмина и корицы, свежесть лайма и кинзы — эти котлеты из трески словно переносят вас на солнечные улочки Мексики. Блюдо, в котором многовековая история встречи двух культур оживает в каждом сочном кусочке. И самое приятное: для этого гастрономического путешествия не нужен билет на самолет, только сковорода и желание творить.

Что понадобится

Филе трески (без костей) — 400 г, болгарский перец (красный) — 1 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, зубчики чеснока — 2 шт., свежая кинза — 1 пучок, ломтики белого хлеба — 2 шт., яйцо куриное — 1 шт., лайм — 1 шт., молотая корица — 1/2 ч. л., молотый тмин — 1/2 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Лук и чеснок очищаю и очень мелко рублю. Разогреваю в сковороде оливковое масло и пассерую лук до мягкости и легкой прозрачности, примерно 5 минут. Добавляю к луку чеснок, тмин и корицу, интенсивно помешиваю и прогреваю около 30 секунд, пока не раскроется аромат специй. Один ломтик хлеба измельчаю в мелкую крошку и сразу смешиваю с луково-пряной смесью в сковороде, снимаю с огня. Второй ломтик хлеба также превращаю в панировочные сухари и откладываю в отдельную миску.

Филе трески промываю, обсушиваю и нарезаю мелким кубиком. Болгарский перец очищаю от семян и плодоножки и также мелко шинкую. Кинзу мою, обсушиваю и большую часть мелко режу, а небольшую горсть откладываю для панировки. Из лайма выжимаю сок. В объемную миску перекладываю обжаренный лук с хлебом и специями, добавляю нарезанную рыбу, перец и основную часть кинзы. Вливаю туда же яйцо и сок лайма, солю по вкусу и перемешиваю до однородности. Из полученного фарша формирую котлеты.

В миску с отложенными хлебными крошками добавляю оставшуюся мелко нарезанную кинзу, обваливаю каждую котлету в этой ароматной панировке со всех сторон. Выкладываю котлеты в квадратную форму, подходящую для СВЧ, и готовлю в микроволновой печи на мощности не более 700 Вт в течение 10 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.