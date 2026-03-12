Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:16

Эти котлеты из трески — мой секрет, как устроить кулинарное путешествие в Мексику, не выходя с кухни. С лаймом и хрустящей панировкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пряный аромат тмина и корицы, свежесть лайма и кинзы — эти котлеты из трески словно переносят вас на солнечные улочки Мексики. Блюдо, в котором многовековая история встречи двух культур оживает в каждом сочном кусочке. И самое приятное: для этого гастрономического путешествия не нужен билет на самолет, только сковорода и желание творить.

Что понадобится

Филе трески (без костей) — 400 г, болгарский перец (красный) — 1 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, зубчики чеснока — 2 шт., свежая кинза — 1 пучок, ломтики белого хлеба — 2 шт., яйцо куриное — 1 шт., лайм — 1 шт., молотая корица — 1/2 ч. л., молотый тмин — 1/2 ч. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Как я его готовлю

Лук и чеснок очищаю и очень мелко рублю. Разогреваю в сковороде оливковое масло и пассерую лук до мягкости и легкой прозрачности, примерно 5 минут. Добавляю к луку чеснок, тмин и корицу, интенсивно помешиваю и прогреваю около 30 секунд, пока не раскроется аромат специй. Один ломтик хлеба измельчаю в мелкую крошку и сразу смешиваю с луково-пряной смесью в сковороде, снимаю с огня. Второй ломтик хлеба также превращаю в панировочные сухари и откладываю в отдельную миску.

Филе трески промываю, обсушиваю и нарезаю мелким кубиком. Болгарский перец очищаю от семян и плодоножки и также мелко шинкую. Кинзу мою, обсушиваю и большую часть мелко режу, а небольшую горсть откладываю для панировки. Из лайма выжимаю сок. В объемную миску перекладываю обжаренный лук с хлебом и специями, добавляю нарезанную рыбу, перец и основную часть кинзы. Вливаю туда же яйцо и сок лайма, солю по вкусу и перемешиваю до однородности. Из полученного фарша формирую котлеты.

В миску с отложенными хлебными крошками добавляю оставшуюся мелко нарезанную кинзу, обваливаю каждую котлету в этой ароматной панировке со всех сторон. Выкладываю котлеты в квадратную форму, подходящую для СВЧ, и готовлю в микроволновой печи на мощности не более 700 Вт в течение 10 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Общество
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Общество
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Общество
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Общество
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Здоровье/красота
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
еда
рецепты
рыба
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.