Пушков объяснил, почему репутация США «летит в пропасть»

Репутация США как мировой сверхдержавы понесла большой ущерб из-за успешного сопротивления Ирана, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые приводит ТАСС, образ Америки «летит в пропасть» после иранских ударов по военным базам и союзникам Вашингтона, а также перекрытия Ормузского пролива.

Иран, безусловно, наносит большой ущерб международной репутации Соединенных Штатов как сверхдержавы способностью наносить удары по американским военным базам, перекрытием Ормузского пролива, ударами по союзникам [США] в регионе. То есть самим своим интенсивным сопротивлением. Вот это для Вашингтона действительно критично. Образ Америки летит в пропасть, — считает Пушков.

Сенатор добавил, что Иран способен нанести поражение американцам, не дав Вашингтону добиться поставленных целей. По мнению Пушкова, это загоняет Соединенные Штаты в эпоху «затухания» в качестве главной сверхдержавы мира.

Ранее сенатор отмечал, что страны Европы в будущем возьмут ведущую роль в НАТО вместо США. По его словам, к этому ведут разногласия, сложившиеся между Брюсселем и Вашингтоном.