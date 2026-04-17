17 апреля 2026 в 12:13

Пушков объяснил, почему репутация США «летит в пропасть»

Пушков: репутация США понесла ущерб из-за успешного сопротивления Ирана

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Репутация США как мировой сверхдержавы понесла большой ущерб из-за успешного сопротивления Ирана, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые приводит ТАСС, образ Америки «летит в пропасть» после иранских ударов по военным базам и союзникам Вашингтона, а также перекрытия Ормузского пролива.

Иран, безусловно, наносит большой ущерб международной репутации Соединенных Штатов как сверхдержавы способностью наносить удары по американским военным базам, перекрытием Ормузского пролива, ударами по союзникам [США] в регионе. То есть самим своим интенсивным сопротивлением. Вот это для Вашингтона действительно критично. Образ Америки летит в пропасть, — считает Пушков.

Сенатор добавил, что Иран способен нанести поражение американцам, не дав Вашингтону добиться поставленных целей. По мнению Пушкова, это загоняет Соединенные Штаты в эпоху «затухания» в качестве главной сверхдержавы мира.

Ранее сенатор отмечал, что страны Европы в будущем возьмут ведущую роль в НАТО вместо США. По его словам, к этому ведут разногласия, сложившиеся между Брюсселем и Вашингтоном.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

