Пушков раскрыл, кто получит ведущую роль в НАТО вместо США

17 апреля 2026 в 11:13

Пушков: страны Европы в будущем получат ведущую роль в НАТО вместо США

Алексей Пушков
Страны Европы в будущем возьмут ведущую роль в НАТО вместо США, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, к этому ведут разногласия, сложившиеся между Брюсселем и Вашингтоном.

США в Европе останутся, но до такой степени, до которой сочтут необходимым для обеспечения своей военно-политической стратегии, но не более того, — написал Пушков.

Ранее бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что европейским участникам НАТО следует приложить максимум усилий для сохранения США в качестве надежного союзника. Заявление прозвучало на фоне последних высказываний американского президента Дональда Трампа, вызвавших дискуссию о стабильности трансатлантических отношений. Бывший генсек признал наличие определенных разногласий между Соединенными Штатами и другими членами Североатлантического блока.

До этого президент США заявил, что союзники НАТО «заработали себе проблему», отказавшись поддержать Вашингтон в ситуации вокруг Ирана. В своем заявлении он напомнил, что Соединенные Штаты всегда приходили им на помощь, когда у кого-нибудь из союзников возникала проблема.

