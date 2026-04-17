17 апреля 2026 в 11:49

Оверчук призвал не сомневаться в прочности отношений Москвы и Баку

Алексей Оверчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В прочности отношений России с Азербайджаном ни у кого не должно быть сомнений, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета. По его словам, которые приводит vesti.az, Москве и Баку удалось сохранить тесные контакты и начать их развивать.

Мы сохранили тесные контакты и ориентировали всех на то, что отношения необходимо развивать. Россия и Азербайджан — ближайшие соседи. В прочности наших отношений ни у кого не должно быть сомнений. Даже печальные события остаются в прошлом и открывают новые возможности для развития, которого заслуживают обе страны, — отметил Оверчук.

Ранее вице-премьер сообщал, что Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет на базе Санкт-Петербургского государственного университета. По его словам, также в планах строительство школ при посольствах стран в Москве и Баку.

Также Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

