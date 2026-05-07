Врач оценил, грозит ли миру пандемия из-за хантавируса

Лайнер MV Hondius Лайнер MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua|Global Look Press
Миру вряд ли грозит пандемия из-за хантавируса, считает врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что вирусы с таким длительным инкубационным периодом не вызывают пандемии. Кроме того, по его словам, от человека к человеку инфекция передается только при тесном контакте.

Но он имеет достаточно длинный инкубационный период — до шести недель. Как правило, вирусы с таким длинным периодом — от момента заражения до проявления первых симптомов — не вызывают пандемии, как коронавирус. К тому же среди людей он передается только при очень тесном контакте, — пояснил иммунолог.

Ранее пресс-служба Всемирной организации здравоохранения сообщила, что смертность от хантавируса во время прошлых эпидемий была высокой, поэтому важно обеспечивать раннее выявление заболевания. В ВОЗ также отметили, что поддерживают контакт со всеми странами, чьи граждане находились на борту лайнера, где произошла вспышка.

