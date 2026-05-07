07 мая 2026 в 17:45

В ВОЗ встревожили мир данными об эпидемиях хантавируса

В ВОЗ заявили, что смертность от хантавируса в предыдущие эпидемии была высокой

Смертность от хантавируса во время прошлых эпидемий была высокой, поэтому важно обеспечивать раннее выявление заболевания, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ также отметили, что поддерживают контакт со всеми странами, чьи граждане находились на борту лайнера, где произошла вспышка.

Это правда, что в ходе предыдущих эпидемий смертность от хантавируса была высокой. Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение, — заявили в ВОЗ.

Ранее в Аргентине зафиксировали крупную вспышку хантавирусной инфекции с высоким уровнем смертности. В сезоне 2025–2026 годов число выявленных случаев превысило 100. Летальность оценивается более чем в 31%, при этом большинство заболевших — мужчины.

До этого стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам не находился на круизном судне, где ранее фиксировалась вспышка заболевания.

Также СМИ писали, что риск распространения хантавируса после вспышки на круизном лайнере MV Hondius оценивается как низкий. В ВОЗ при этом не считают текущую ситуацию сопоставимой с началом пандемии COVID-19.

