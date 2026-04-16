Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет

Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет на базе Санкт-Петербургского государственного университета, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, также в планах строительство школ при посольствах стран в Москве и Баку.

Мы нацелены активизировать работу по учреждению совместного российско-азербайджанского университета на базе Санкт-Петербургского государственного университета, а также строительству школ при посольствах Российской Федерации и Азербайджанской Республики соответственно в Москве и в Баку, — отметил Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Кроме того, вице-премьер предложил провести совместный семинар-совещание министров просвещения и образования обеих стран. Целью мероприятия названо усиление гуманитарного сотрудничества в образовательной сфере и формирование единого профессионального сообщества.

Ранее Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.