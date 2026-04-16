Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:02

Оверчук: Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия намерена учредить совместный с Азербайджаном университет на базе Санкт-Петербургского государственного университета, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, также в планах строительство школ при посольствах стран в Москве и Баку.

Мы нацелены активизировать работу по учреждению совместного российско-азербайджанского университета на базе Санкт-Петербургского государственного университета, а также строительству школ при посольствах Российской Федерации и Азербайджанской Республики соответственно в Москве и в Баку, — отметил Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном.

Кроме того, вице-премьер предложил провести совместный семинар-совещание министров просвещения и образования обеих стран. Целью мероприятия названо усиление гуманитарного сотрудничества в образовательной сфере и формирование единого профессионального сообщества.

Ранее Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.

Власть
вице-премьеры
Алексей Оверчук
Азербайджан
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.