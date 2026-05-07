07 мая 2026 в 18:50

Обнародовано время начала перемирия на СВО по случаю Дня Победы

Минобороны: перемирие по случаю Дня Победы начнет действовать в полночь 8 мая

ВС РФ в зоне СВО
Перемирие по случаю Дня Победы объявлено с 00:00 8 мая до 10 мая, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Решение принято по поручению президента страны Владимира Путина.

В дни празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие, — говорится в сообщении.

В этот период все российские войска в зоне СВО полностью остановят боевые действия. Также не будут наноситься удары ракетами, артиллерией, дальнобойным оружием и беспилотниками — ни по позициям ВСУ, ни по военной инфраструктуре на Украине.

Минобороны предупредило, что в случае нарушений перемирия или попыток ударов по России вооруженные силы дадут ответ. При попытках сорвать празднование 9 Мая в Москве возможен массированный ракетный удар по центру Киева. Гражданскому населению и иностранным дипломатам рекомендовали заранее покинуть город.

Ранее военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 Мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

