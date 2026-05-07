07 мая 2026 в 18:52

В Минобороны РФ объяснили суть перемирия перед Днем Победы

Минобороны РФ: во время перемирия Москва не будет бить по объектам ВПК Киева

Фото: МО РФ
Российские военные прекратят удары по местам дислокации Вооруженных сил Украины и объектам, связанным с ВПК Киева, на время перемирия — с 00:00 8 мая до 10 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, группировки войск в целом прекратят боевые действия в зоне СВО на указанное время.

На время перемирия прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами, в глубине территории Украины, — сказано в сообщении.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз на 9 Мая Украина может подвергнуться массированному ракетному удару. Она призвала граждан Украины и иностранный дипкорпус отнестись со всей серьезностью к рекомендации покинуть Киев.

До этого Министерство обороны России выступило с жестким предупреждением в адрес Киева. Ведомство подчеркивало, что любые попытки реализовать преступные планы по срыву празднования Дня Победы будут иметь немедленные последствия.

