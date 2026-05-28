Психолог раскрыл, почему часть людей испытывает агрессию к матерям с детьми

Некоторые люди нередко испытывают агрессию к матерям с детьми из-за неудовлетворенности жизнью и усталости, объяснил в беседе с РИАМО психолог Юрий Падоров. По его словам, причиной публичных нападок могут быть и нарциссические наклонности. Такие личности искренне убеждены, что их комфорт в общественном месте важнее чувств окружающих. Плачущий ребенок для них становится не объективной реальностью, а личным оскорблением, пояснил эксперт.

[Дело может быть в] смещенной агрессии. Человек раздражен своей жизнью, усталостью, бессилием, но атакует того, кто выглядит уязвимым и социально незащищенным. Мама с коляской — идеальная мишень: она не убежит, не ударит в ответ, скорее всего, растеряется. Каждой маме важно понимать: агрессия прохожего — это его диагноз, не ее вина. Ребенок имеет право существовать в публичном пространстве, — отметил Падоров.

Иногда люди критикуют матерей с детьми из-за личных проекций. Например, в детстве их часто подавляли, стыдили, требовали от них тишины и невидимости. И теперь, будучи взрослыми, они бессознательно воспроизводят эту модель поведения и считают, что это применимо ко всем, пояснил психолог.

