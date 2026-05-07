В стране ЕС вступились за говоривших на русском языке депутатов

В Финляндии осудили мужчину за оскорбление депутатов, говоривших по-русски, сообщила телерадиокомпания Yle. Ему назначили штраф в размере €1 тыс. (87 тыс. рублей), он также должен выплатить потерпевшим компенсации общей суммой $900 (79 тыс. рублей).

Отмечается, что виновный в лифте торгового центра назвал двух депутатов словом, которое считается уничижительным по отношению к русскоязычным людям. Помимо оскорбления, мужчина толкнул одного из парламентариев, нанеся ему телесные повреждения.

Ранее стало известно, что профессор Одесского национального технологического университета был уволен после того, как проводил занятия на русском языке. Педагог также составлял экзаменационные билеты на русском. Известно, что на него пожаловался учащийся, после чего была организована служебная проверка.

До этого сообщалось, что со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины исчезли все надписи на русском языке. В Министерстве культуры страны добавили, что теперь материал представлен «с учетом современного контекста».