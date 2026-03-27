27 марта 2026 в 16:44

Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь

Профессора одесского университета уволили за проведение занятий на русском языке

Профессор Одесского национального технологического университета был уволен после того, как проводил занятия на русском языке, сказано на сайте языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. Педагог также составлял экзаменационные билеты на русском, что вызвало недовольство одного из студентов.

Согласно опубликованной информации, на преподавателя пожаловался учащийся, после чего была организована служебная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что педагог нарушил требования языкового законодательства Украины, согласно которым образовательный процесс должен вестись исключительно на украинском языке.

По итогам проверки на профессора составили административный протокол о нарушении языковых норм. Впоследствии преподаватель был уволен.

Украина
Одесса
русский язык
увольнения
вузы
