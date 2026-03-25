25 марта 2026 в 11:07

В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе

Junge Welt: проверки соблюдения языкового закона в Одессе лишены здравого смысла

Недавние проверки мобильных телефонов у педагогов в Одессе на предмет соблюдения языкового закона абсурдны, пишет немецкое издание Junge Welt. В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников.

Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой «нации героев» неумолимы, — говорится в статье.

На фоне неоднократных инцидентов замминистра культуры Украины Надежда Кузьмичева публично предостерегла борцов за чистоту языка от радикальных методов. Чиновница указала на возможные негативные последствия избыточного давления в этой сфере, которые могут вызвать обратную реакцию в обществе. В министерстве подчеркнули необходимость соблюдения баланса при реализации образовательных программ.

Ранее стало известно, что со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины исчезли все надписи на русском языке. В Министерстве культуры страны добавили, что теперь материал представлен «с учетом современного контекста».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

