В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе Junge Welt: проверки соблюдения языкового закона в Одессе лишены здравого смысла

Недавние проверки мобильных телефонов у педагогов в Одессе на предмет соблюдения языкового закона абсурдны, пишет немецкое издание Junge Welt. В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников.

Казалось бы, у Украины хватает и других проблем, но самые ярые представители этой «нации героев» неумолимы, — говорится в статье.

На фоне неоднократных инцидентов замминистра культуры Украины Надежда Кузьмичева публично предостерегла борцов за чистоту языка от радикальных методов. Чиновница указала на возможные негативные последствия избыточного давления в этой сфере, которые могут вызвать обратную реакцию в обществе. В министерстве подчеркнули необходимость соблюдения баланса при реализации образовательных программ.

Ранее стало известно, что со стен скульптурной галереи Национального музея истории Украины исчезли все надписи на русском языке. В Министерстве культуры страны добавили, что теперь материал представлен «с учетом современного контекста».