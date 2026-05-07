«Нечто большее»: депутат ответил, что помогает россиянам верить в победу РФ Депутат Толмачев: 1945 год вдохновляет россиян и помогает верить в новую победу

Триумф над нацизмом в 1945 году вдохновляет россиян и укрепляет их веру в новую победу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, с началом специальной военной операции в стране произошло сплочение общества.

Дух патриотизма и сплоченности вырос с началом спецоперации. Действия киевского террористического режима доказали: нацизм, с которым боролись наши деды на полях Великой Отечественной, снова пытается поднять голову. Россияне чувствуют это, ощущают, что победа не осталась на страницах школьных учебников, это нечто большее. Триумф 1945 года вдохновляет нас, помогает верить в свои силы и стремиться всем миром к новой победе, — сказал Толмачев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил, что во время Второй мировой войны множество европейских государств выступали на стороне нацистской Германии. По его словам, в настоящее время они стремятся стереть из памяти этот позор и поэтому не принимают участия в праздновании Дня Победы вместе с Россией.