«Все за, но не в моем районе»: Дрозденко о строительстве мусорных заводов

«Все за, но не в моем районе»: Дрозденко о строительстве мусорных заводов Дрозденко назвал мусоропереработку самой «дискуссионной» темой в Ленобласти

Тема мусоропереработки остается одной из самых дискуссионных: все за, но «только не в моем районе», заявил в интервью NEWS.ru губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. При этом, по его словам, регион уже построил два современных завода — одни из лучших в России — и начинает третий.

Все говорят: «Да, закрыть старые полигоны». А спросишь про современный завод — «только не в нашем районе». Особенно дачники из Петербурга. Но мы уже два завода построили — одни из лучших в России, начинаем третий, еще два — в планах, — сказал Дрозденко.

При этом Ленинградская область остается лидером по строительству жилья (первое место по метрам на душу населения) и производит 90% стройматериалов для себя, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти запустили комплекс отработки отходов мощностью 600 тыс. тонн. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев посетил запуск производства и рассказал больше об объекте. Он подчеркнул, что ежегодно комплекс будет направлять на повторное использование 90 тыс. тонн вторичных ресурсов.