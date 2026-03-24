24 марта 2026 в 15:51

В Ленобласти начал функционировать новый комплекс отработки отходов

Денис Буцаев Денис Буцаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленобласти запустили комплекс отработки отходов мощностью 600 тыс. тонн, сообщает РИАМО. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев посетил запуск производства и рассказал больше об объекте.

Это один из наиболее самых современных объектов на территории России и в целом на территории экологического мониторинга. Объект относится к категории основных для Санкт-Петербурга. Могу сказать, что за последние 3,5 года регион прошел колоссальный путь, — рассказал Буцаев.

Он подчеркнул, что ежегодно комплекс будет направлять на повторное использование 90 тыс. тонн вторичных ресурсов. Отмечается, что РЭО предоставил на строительство комплекса 14 млрд рублей в виде льготного займа.

Ранее сообщалось, что в Левашово построят комплекс переработки отходов «Новоселки», где появится орнитологическая служба для отпугивания птиц от строящегося рядом аэропорта. Хищные птицы будут охранять воздушное пространство от чаек, которых привлекают объекты мусоропереработки.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

