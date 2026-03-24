В Ленобласти начал функционировать новый комплекс отработки отходов

В Ленобласти запустили комплекс отработки отходов мощностью 600 тыс. тонн, сообщает РИАМО. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев посетил запуск производства и рассказал больше об объекте.

Это один из наиболее самых современных объектов на территории России и в целом на территории экологического мониторинга. Объект относится к категории основных для Санкт-Петербурга. Могу сказать, что за последние 3,5 года регион прошел колоссальный путь, — рассказал Буцаев.

Он подчеркнул, что ежегодно комплекс будет направлять на повторное использование 90 тыс. тонн вторичных ресурсов. Отмечается, что РЭО предоставил на строительство комплекса 14 млрд рублей в виде льготного займа.

Ранее сообщалось, что в Левашово построят комплекс переработки отходов «Новоселки», где появится орнитологическая служба для отпугивания птиц от строящегося рядом аэропорта. Хищные птицы будут охранять воздушное пространство от чаек, которых привлекают объекты мусоропереработки.