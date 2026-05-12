12 мая 2026 в 17:03

Очистки теперь не выкидываю: как создать компост за один сезон. Понятная схема получения плодородной почвы

Очистки теперь не летят в мусорное ведро, а превращаются в будущий перегной для грядок. Многие удивляются, но хороший компост можно получить не через несколько лет, а всего за один сезон, если правильно уложить слои, дать доступ воздуху и не допускать главных ошибок. В итоге к осени получается рыхлая плодородная земля, на которой отлично растут овощи, ягоды и цветы.

Первое, что важно понять: глубокую яму под компост копать не нужно. Это одна из самых частых ошибок. В яме хуже циркулирует воздух, скапливается лишняя влага, и органика начинает закисать. Быстрый компост лучше делать именно в куче, коробе или специальном компостере на поверхности земли. Лучший вариант — деревянный короб высотой примерно 80–120 см или обычная компостная куча в полутени.

На землю сначала укладывают дренажный слой толщиной 15–20 см: тонкие ветки, сухие стебли, грубую солому или мелкие обрезки кустарников. Этот слой нужен для доступа воздуха снизу.

Дальше начинают чередовать материалы слоями. Первый рабочий слой — зеленый: свежая трава, ботва, овощные очистки, молодые сорняки без семян. Толщина слоя — примерно 10–15 см. Сверху обязательно кладут коричневый слой: сухие листья, солому, измельченный картон или бумагу без краски. Потом снова зеленый слой — и снова сухой. Именно такое чередование позволяет компосту быстро перепревать без гниения и запаха.

Свежую траву нельзя складывать толстым плотным слоем. Без воздуха она быстро превращается в мокрую слежавшуюся массу. Каждые 2–3 недели компост желательно перелопачивать вилами. После перемешивания внутрь поступает кислород, куча начинает сильнее прогреваться, и процесс идет намного быстрее.

По влажности компост должен напоминать слегка отжатую губку. Если он пересох, его слегка проливают водой. Если слишком мокрый, добавляют сухие листья или картон.

Для ускорения многие дачники добавляют несколько лопат старого перегноя или готового компоста — это работает как закваска с полезными бактериями.

Готовый компост становится темным, рыхлым и пахнет лесной землей. Обычно при правильной укладке это происходит уже через 4–6 месяцев.

Ольга Шмырева
