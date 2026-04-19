Токсичное озеро в российском регионе «распилят» и превратят в шины

Опасное озеро с токсичными отходами, образовавшегося в Улан-Удэ в Бурятии, планируют разделить на фрагменты и вывезти железнодорожным транспортом в Новокузнецк, сообщило издание «Интер Райт». Речь идет о водоеме, куда еще со времен СССР сбрасывались отходы газогенераторной станции локомотивовагоноремонтного завода.

В настоящее время там накопилось около 24 тыс. кубометров каменноугольной смолы, содержащей фенолы, аммоний и нефтепродукты в высокой концентрации. Основная угроза связана с тем, что загрязненные подземные воды постепенно движутся в сторону реки Уды, откуда они могут попасть в озеро Байкал.

Для безопасного извлечения и последующей переработки химических веществ принято решение дождаться зимы 2027 года, когда поверхность озера промерзнет не менее чем на 50 см. Сперва водоем разделят на фрагменты, а после — вывезут железнодорожным транспортом в Новокузнецк. Там опасные отходы переработают в шины, краску и другие виды продукции.

Ранее загрязнение почвы опасными отходами выявили под Ульяновском. Ущерб природе оценен не менее чем в 350 млн рублей. Следствие установило, что в период с 2014 по 2025 год представители коммерческой организации складировали и накапливали отходы I–IV класса опасности на участке рядом с селом Волынщина.

