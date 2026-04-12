В российском регионе почва оказалась загрязнена опасными отходами

Под Ульяновском из-за опасных отходов коммерческой организации оказалась загрязнена почва, сообщает СУ СК России по региону. В ведомстве указали, что инцидент зафиксирован в Кузоватовском районе.

Как выяснили следователи, с 2014 по 2025 год должностные лица коммерческой организации размещали и накапливали отходы I–IV класса опасности на земельном участке недалеко от села Волынщина. В итоге в почве скопились тяжелые металлы, значения их превышают допустимые нормы. Сумму ущерба, нанесенного природе, оценили не менее чем в 350 млн рублей, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ.

