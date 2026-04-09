В Ангарске планируют открыть завод по переработке мусора

В Ангарске запланировали открытие одного из самых современных технологических центров по обращению с отходами в России, сообщает Angarsky. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Сообщается, что мощность завода по переработке мусора составит 405 тыс. тонн отходов в год. Доля отходов, подлежащих захоронению, сократится на 33%, а около 30% мусора станет сырьем и будет направлено на вторичную переработку.

Строительство первой очереди должны начать в апреле. Для контроля создадут Общественный наблюдательный совет из ученых, экологов, градостроителей и деятелей культуры.

Ранее гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что РЭО намерен инвестировать 1,8 млрд рублей в строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК) в Курской области. Мощность сортировки предприятия составит не менее 150 тыс. тонн ТКО в год.