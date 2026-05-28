28 мая 2026 в 16:40

Перестала перекапывать землю под деревьями: чем лучше замульчировать приствольные круги, чтобы не росли сорняки и почва не пересыхала

Фото: D-NEWS.ru
Многие садоводы по привычке каждое лето перекапывают землю под яблонями и сливами, но сейчас всё больше дачников переходят на мульчирование. Такой способ не только экономит силы, но и помогает сохранить влагу, уменьшить количество сорняков и защитить корни деревьев от перегрева и перепадов температуры.

Особенно хорошо мульча работает в жаркое и сухое лето. Под слоем коры, опилок или хвои земля дольше остаётся рыхлой и влажной, а поливать сад приходится заметно реже. Кроме того, со временем органическая мульча постепенно перегнивает и улучшает структуру почвы.

Для приствольных кругов чаще всего используют кору, перепревшие опилки, солому, хвою, скошенную траву или декоративную щепу. Многие садоводы также выбирают скорлупу кедрового ореха — она выглядит очень красиво и долго не теряет аккуратный вид.

Мульчу обычно раскладывают слоем около 4–5 см, но важно не подсыпать её вплотную к стволу дерева. Небольшое расстояние лучше оставить свободным, чтобы кора не прела и не появлялась лишняя влага.

На песчаных почвах мульчирование особенно полезно — земля под деревьями меньше пересыхает и дольше остаётся мягкой. А на тяжёлых почвах мульча помогает избежать плотной корки после дождей.

садоводы
мульчирование
деревья
почва
слива
влага
Ольга Шмырева
