Посейте в мае — в июне сад утонет в голубом кружеве. Петуния-трудяга с цветами до 9 см

Петуния «звездопад в тумане» — это не просто цветок, а настоящее голубое кружево, которое окутывает сад дымкой нежности. Ее крупные (до 9 см в диаметре) махровые цветки-бусины сотканы из множества волнистых лепестков небесно-голубого оттенка с легкой туманной белизной по краю. Они напоминают россыпь драгоценных камней, усеивающих компактные кустики высотой 20–30 см. Цветение, длящееся 4 месяца (с июня по сентябрь), бывает настолько обильным, что за сотнями «горошин» не видно листвы.

Сорт очень неприхотлив: он засухоустойчив, предпочитает солнечные места, но мирится с полутенью. Лучше всего растет на плодородных, рыхлых почвах без застоя воды. «Звездопад» великолепен в подвесных кашпо, балконных ящиках и клумбах, привлекая взгляды своей воздушной текстурой.

