Один бутон раскрывается темно-фиолетовой бархатной бусиной с пурпурной каймой. Однолетник цвета «полночь» для смелых акцентов

Петуния «чернильная бездна» — это не просто цветок, а настоящее магическое притяжение на вашей клумбе. Ее крупные воронковидные цветки диаметром 8–10 см напоминают бархатные бусины, окрашенные в пугающе глубокий, почти черный цвет с фиолетовым отливом. Контрастная ярко-пурпурная кайма по краю лепестков придает бутонам сходство с драгоценными камнями, оправленными в золото. Кустики высотой 25–40 см усыпаны сотнями этих «звезд», создавая иллюзию бездонного ночного неба, усыпанного всполохами.

Сорт обильно и продолжительно цветет с июня до самых заморозков. Он предпочитает солнечные места и плодородные почвы, но выносит легкую полутень. «Чернильная бездна» очень пластична: ее можно выращивать в контейнерах, подвесных кашпо и открытом грунте, где она раскрывает всю глубину своего бархатного цвета.

