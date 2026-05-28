Посейте в мае — в июне балкон в фиолетово-лимонных бусинах. Петуния-кружево с цветами до 8 см

Петуния «Волшебный Лабиринт» — это настоящий лабиринт из невероятных красок, который заводит в тупик обыденность. Ее компактные кустики высотой 20–30 см полностью усыпаны бусинами-бутонами, создавая иллюзию густого кружева. Особенность сорта — уникальная фиолетово-лимонная окраска: каждый цветок-граммофон диаметром 7–8 см кажется сотканным из солнечных лучей и ночных теней.

Лепестки имеют нежный лимонный оттенок, по которому разлиты изящные фиолетовые штрихи и крапинки, напоминающие причудливый узор на крыльях бабочки. Цветение, длящееся до 4 месяцев (с июня по сентябрь), бывает настолько обильным, что за миллионом «горошин» не видно мелкой зеленой листвы. Петуния «Волшебный лабиринт» абсолютно неприхотлива, светолюбива и засухоустойчива, но для достижения максимальной декоративности ей нужны плодородные почвы и регулярные подкормки. Она великолепно смотрится в подвесных кашпо, балконных ящиках и на клумбах, привлекая взгляды.

