Почва как на ладони: простой способ понять кислотность и не загубить урожай

Кислотность почвы часто остается «за кадром», хотя именно она решает, будет ли урожай богатым или растения будут чахнуть. Этот показатель влияет на то, как корни усваивают питание, и может меняться даже на соседних грядках.

Если почва слишком кислая или, наоборот, щелочная, растения начинают хуже развиваться. В кислой среде полезные бактерии работают слабее, и удобрения почти не дают эффекта. На щелочной земле часто появляется пожелтение листьев — признак того, что растения не получают железо. Оптимальным считается нейтральный уровень pH около 7.

Со временем кислотность может меняться из-за воды. Дождевая и талая вода постепенно подкисляют почву, а жесткая скважинная, наоборот, делает ее более щелочной. Поэтому даже на одном участке условия могут сильно отличаться.

Один из популярных способов проверки — лакмусовые полоски. Но у них есть минусы: цвет почвы может искажать результат, а точность часто ограничивается целыми числами, хотя для растений важны даже десятые доли pH.

Проще наблюдать за природными «подсказками». Разные растения сами показывают уровень кислотности: одни хорошо растут только на кислых почвах, другие — на более нейтральных. Если присмотреться к тому, что активно появляется весной, можно многое понять о состоянии земли без приборов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь перед посадками всегда смотрит, какие растения преобладают на участке. Она советует не вносить удобрения «наугад» — лучше сначала понять тип почвы, а уже потом корректировать ее состав, чтобы не перегрузить грядки лишними веществами.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.