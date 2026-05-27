27 мая 2026 в 22:45

Сыплю под куст — и клубника растет крупной и сладкой: что делать во время цветения

Чтобы клубника порадовала крупными сладкими ягодами, главное правило подкормки во время цветения — никакого азота.

Самый эффективный вариант — древесная зола: рассыпьте 300 г на квадратный метр или приготовьте настой (1–2 стакана на 10 л воды, настаивайте 2 дня и полейте под корень). Зола богата калием, который напрямую отвечает за сладость ягод, и фосфором, укрепляющим корни.

Из минеральных удобрений отлично работают монофосфат калия (столовая ложка на 10 л воды) или калийная селитра (чайная ложка на 10 л воды, по 0,5 л под куст). Важный нюанс: все подкормки вносите только по влажной почве, после полива или дождя — так удобрения усвоятся лучше и не сожгут корни.

Для максимального эффекта чередуйте органику и «минералку» раз в 10–14 дней. И помните: во время цветения и завязывания ягод лучше не использовать химические препараты — отдайте предпочтение натуральным средствам.

Сделайте эти простые подкормки в начале июня, и клубника отблагодарит вас крупными, сладкими, медовыми ягодами.

Дарья Иванова
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

