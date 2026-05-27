Посадил у забора три семечка, выросла мощная лиана: цветет 3 месяца подряд

Чина крупноцветковая, или латирус широколистный, — это многолетняя лиана, которую садоводы называют идеальным растением для занятых дачников из категории «посадил — и забыл».

Внешне она очень похожа на душистый горошек, но, в отличие от однолетнего родственника, живет на одном месте годами, не требует ежегодного посева и не болеет. Ее крупные цветки-мотыльки размером до 5 см собраны в рыхлые кисти по 3–10 штук, а палитра включает белые, розовые, малиновые и даже двуцветные оттенки, которые напоминают стайку экзотических бабочек.

Цветет чина с июня до сентября, то есть три месяца подряд, и если регулярно срезать отцветающие соцветия, можно продлить праздник до самой осени. Плети достигают 2–4 метров в длину, поэтому чина идеальна для вертикального озеленения: пустите ее вдоль сетчатого забора, у беседки или на арке — и она создаст непроницаемую зеленую ширму с яркими бусами из цветов.

