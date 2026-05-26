Многолетники без рассады: вырастают из семечка во всех регионах России

Если вы хотите красивый цветник без рассады и пикировки, выбирайте многолетники, которые сеются прямо в грунт и растут сами по себе в любом регионе России.

Эхинацея пурпурная: ее семена высевают в мае, она цветет с июля до сентября крупными ромашками розового цвета, зимует без укрытия и живет на одном месте 5–7 лет.

Лилейник — настоящий «цветок для ленивых»: он растет на любой почве, не боится засухи, цветет все лето и зимует без укрытия, а на одном месте живет 10–15 лет.

Кореопсис мутовчатый формирует аккуратный золотистый шар высотой до 30 см, который цветет с июня до снега, зимует и не требует никакого ухода. Тысячелистник птармика создает белоснежное облако из махровых соцветий, цветущее с июня до осени, абсолютно неприхотлив и зимует без проблем.

Аквилегия (водосбор) — еще один многолетник, который сеют в мае прямо в грунт, она любит полутень и радует изящными цветками-колокольчиками с причудливыми шпорцами.

Все эти растения не требуют стратификации: достаточно разрыхлить почву, разбросать семена, слегка присыпать землей и полить.

