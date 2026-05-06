Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

С мая 2026 года вступили в силу новые правила в сфере ЖКХ, которые коснутся как собственников, так и арендаторов жилья, передает РБК. Изменения затрагивают порядок начисления платежей и учет фактически проживающих граждан.

Одно из главных новшеств касается приборов учета. Если вовремя не поверить счетчики воды, газа или электричества или вовремя не передать показания, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация получит право начислять плату по нормативам. Также поставщики услуг смогут сверять данные о зарегистрированных жильцах с реальным потреблением ресурсов, что тоже может повлиять на сумму в квитанциях.

Изменится и порядок регистрационного учета, так как процедуру снятия с регистрации тех, кто лишь формально прописан, но давно не живет в квартире, упростят. Собственники смогут обращаться с таким заявлением в МФЦ.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь обратил внимание, что пенсионеры могут получить компенсацию за капитальный ремонт, что является одной из самых востребованных мер поддержки со стороны государства. По его словам, при оплате коммунальных услуг стоит помнить о разнице между льготой и субсидией, где первая связана со статусом, а вторая зависит от дохода.