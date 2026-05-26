Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 18:17

«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ

Депутат Толмачев: глава МИД Литвы хочет построить карьеру в ЕС на русофобии

Кестутис Будрис Кестутис Будрис Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис пытается построить карьеру в Евросоюзе на русофобии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, политики в странах Балтии в последнее время выступают по одной и той же «замызганной» методичке.

[Высказывание Будриса об атаке на Калининград] — это очередное провокационное заявление представителей стран Балтии. И, очевидно, это несамостоятельная риторика. Политики с этой части Европы в последнее время выступают по одной и той же замызганной бумажке, и текст в ней не меняется. А вообще больше похоже на то, что еще один житель государств Балтии пытается построить карьеру в ЕС на основе русофобской риторики. Кае Каллас (глава европейской дипломатии. — NEWS.ru) такой маневр удался. Вон, теперь «блещет» незнанием истории на всеевропейском уровне, — высказался Толмачев.

Парламентарий подчеркнул, что провокационные заявления политиков стран Балтии относительно Калининградской области звучат все чаще. Он отметил, что Литва «скалит зубы» и намеревается совершить «агрессивный прыжок».

Относительно Калининградской области все чаще слышны провокации от представителей стран Балтии. Литва скалит зубы, демонстрируя явное желание совершить агрессивный прыжок. Однако в официальной риторике с их стороны раздается визг про самозащиту. От кого? Россия не дает поводов подозревать себя в подготовке вооруженных действий в отношении Литвы или ее соседей, — заключил Толмачев.

Ранее Будрис объяснил предложение об атаке на Калининград силами НАТО необходимостью продемонстрировать решимость стран Балтии защищать себя. По словам министра, странам региона важно показать западным партнерам уверенность и готовность действовать в случае необходимости.

Власть
Литва
Калининград
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии
«Проверяют»: герой РФ об объявлении опасности БПЛА под Калининградом
Сон, свет и ткань: как интерьер влияет на качество отдыха
Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин
Появились подробности разговора Лукашенко и Макрона
«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева
Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой
Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани
В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса
«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ
Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя
«Планы расписаны на год вперед»: продюсер о жизни Калюжного после армии
В Армении «впали в панику» после заявлений Медведева и Шойгу
МИД Германии вызвал посла России после обращения Москвы
Тело подростка обнаружили в реке на Ямале
Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации
Дерево убило подростка в Пермском крае
Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум
В Госдуме предположили, что могло бы помочь наступлению ВС РФ в Донбассе
Подросток на питбайке попал под машину и погиб
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.