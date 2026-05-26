«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ Депутат Толмачев: глава МИД Литвы хочет построить карьеру в ЕС на русофобии

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис пытается построить карьеру в Евросоюзе на русофобии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, политики в странах Балтии в последнее время выступают по одной и той же «замызганной» методичке.

[Высказывание Будриса об атаке на Калининград] — это очередное провокационное заявление представителей стран Балтии. И, очевидно, это несамостоятельная риторика. Политики с этой части Европы в последнее время выступают по одной и той же замызганной бумажке, и текст в ней не меняется. А вообще больше похоже на то, что еще один житель государств Балтии пытается построить карьеру в ЕС на основе русофобской риторики. Кае Каллас (глава европейской дипломатии. — NEWS.ru) такой маневр удался. Вон, теперь «блещет» незнанием истории на всеевропейском уровне, — высказался Толмачев.

Парламентарий подчеркнул, что провокационные заявления политиков стран Балтии относительно Калининградской области звучат все чаще. Он отметил, что Литва «скалит зубы» и намеревается совершить «агрессивный прыжок».

Относительно Калининградской области все чаще слышны провокации от представителей стран Балтии. Литва скалит зубы, демонстрируя явное желание совершить агрессивный прыжок. Однако в официальной риторике с их стороны раздается визг про самозащиту. От кого? Россия не дает поводов подозревать себя в подготовке вооруженных действий в отношении Литвы или ее соседей, — заключил Толмачев.

Ранее Будрис объяснил предложение об атаке на Калининград силами НАТО необходимостью продемонстрировать решимость стран Балтии защищать себя. По словам министра, странам региона важно показать западным партнерам уверенность и готовность действовать в случае необходимости.