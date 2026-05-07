Германии посулили огромную «дыру» в казне на десятки миллиардов евро Bloomberg: Германия недополучит €52 млрд налоговых поступлений до 2030 года

Германия прогнозирует «дыру» в своей казне в десятки миллиардов евро из-за роста цен на энергоносители, сообщает Bloomberg. По предварительным оценкам, бюджет страны недополучит €52 млрд налоговых поступлений до 2030 года из-за ближневосточного конфликта.

Согласно прогнозу Берлина, федеральные налоговые доходы в этом году составят €382,1 млрд, что примерно на €10 млрд меньше, чем прогнозировалось в октябре 2025 года. При этом министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что бюджет ФРГ в 2026 году может недосчитаться почти €18 млрд налоговых поступлений.

По предварительным данным ведомства, до 2030 года суммарные потери бюджета могут достичь €87,5 млрд. Аналитики уточнили, что слабая динамика экономики усиливает бюджетное давление на правительство канцлера Фридриха Мерца, а дефицит около €30 млрд к 2028 году потребует сокращения расходов и реформ.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за кризиса на Украине, который они активно поддерживают. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в Великобритании.