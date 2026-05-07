07 мая 2026 в 10:29

В США нашли причину экономического кризиса в Европе

Профессор Миршаймер: экономика Европы пострадала из-за кризиса на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экономика европейских стран оказалась в сложном положении из-за кризиса на Украине, который они активно поддерживают, заявил в эфире YouTube-канала профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в Великобритании, чья экономика находится в более плачевном состоянии, чем у других европейских государств.

В Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. <…> Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы, — сказал он.

При этом, как отметил Миршаймер, конфликт в Иране еще больше осложнил положение европейских стран и, вероятно, причиняет им даже более серьезный урон. Профессор также полагает, что ситуацию для Европы усугубляет ухудшение политических связей с США.

Ранее директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что прогноз о принятии Украины в Евросоюз к 2027 году нереалистичен, поскольку Киев не соответствует многим базовым критериям содружества. По мнению эксперта, куда более реальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания и Черногория.

