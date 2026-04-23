Эксперт раскрыл, сможет ли Украина вступить в Евросоюз к 2027 году

Эксперт Топорнин назвал фантастичным прогноз о принятии Украины в ЕС к 2027 году

Прогноз о вступлении Украины в Евросоюз к 2027 году является фантастичным, так как страна не отвечает множеству критериев, которые лежат в основе содружества, заявил РИА Новости директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его мнению, более реальные кандидаты для вступления в ЕС — это Албания и Черногория.

Конечно, всегда остается какая-то большая возможность того, что к Украине могут применить какой-то особый подход и на многие какие-то недочеты закроют глаза. Но, откровенно говоря, шансов на это очень мало, поскольку все-таки в основе европейской интеграции лежат экономические параметры и экономический фундамент. И если государство не отвечает этим параметрам, то оно пока не может стать членом ЕС, — подчеркнул Топорнин.

Топорнин отдельно выделил Черногорию, которая может рассчитывать на вступление к концу 2027 года, так как соответствует критериям примерно на 95%. Албания также является претендентом, добавил эксперт, но у нее остаются вопросы с коррупцией, на устранение которых ей дали пару лет. При этом окончательное решение о приеме новых членов будет зависеть от согласия всех государств, входящих в союз.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в ультимативной форме прокомментировал перспективы вступления страны в Евросоюз и отверг альтернативы от западных партеров. Реакция министра последовала после появления в СМИ информации о том, что Германия и Франция планируют предложить Киеву «символические бонусы» вместо полноценного ускоренного членства.

