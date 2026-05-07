Дрозденко рассказал, как работает единственный в РФ ветеранский кластер Дрозденко: в Ленобласти меняют подход к реабилитации ветеранов

Модель Всеволожского кластера, которую тиражируют уже 20 регионов, оказалась дешевле, чем предполагали чиновники, и обошлась в 2,5 млрд рублей за несколько лет, рассказал в интервью NEWS.ru губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, ветераны СВО включены в «народный ВПК»: они разрабатывают аналоги дронов «Баба-яга», бродящие боеприпасы и роботизированные тележки, а также получают реабилитацию через сопричастность.

Ребята включены в «народный ВПК»: разработали аналог «Бабы-яги», бродящий боеприпас, роботизированную тележку. Сейчас строим технопарк с Ростехом. Они чувствуют свою сопричастность — это тоже форма реабилитации, — сказал Дрозденко.

Губернатор пояснил, что кластер — это не один центр, а 17 объектов, включая ледовую арену и техникум. Ростех предоставил 10 машин с ручным управлением для обучения водителей, а сейчас регион работает над трактором и экскаватором для инвалидов. Учиться и трудоустраиваться могут не только ветераны, но и их жены, отметил Дрозденко.

Когда меня спрашивают, во сколько миллиардов обошелся кластер, я называю цифру: 2,5 млрд за несколько лет. Это не 25 и не 250. Многие приезжают потрясенные: неужели вот этот комплекс, эти методики — за такую сумму? Да, — уточнил Дрозденко.

Губернатор добавил, что после возвращения бойцов с СВО им потребуется помощь, поэтому запланировано открытие филиалов кластера. Один уже открыт в Выборге, и работа в этом направлении продолжится, заверил он.

Ранее Минобороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО, направлявшихся в зону спецоперации госорганами или организациями. Статус смогут получить имеющие награды и отработавшие не менее шести месяцев. Рассмотрение заявки займет до 30 дней.