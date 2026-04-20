В Минобороны разработали новые правила для гражданских участников СВО

Министерство обороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Согласно документу, статус смогут получить те, кто направлялся в зону проведения СВО госорганами или организациями, имеют награды и отработали не менее шести месяцев, передает ТАСС.

Удостоверения будут выдавать федеральные органы власти, внутри которых создадут специальные комиссии. Региональные структуры смогут лишь принимать и передавать документы, но не влиять на решение. Рассмотрение заявки займет до 30 дней. В случае предоставления неполного пакета документов или ложных сведений последует отказ, который можно будет обжаловать после устранения причин. Дополнительных трат из бюджета новые правила не потребуют.

Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам расширенного заседания коллегии Минздрава заявил, что в стране выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам СВО. Его обращение зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.