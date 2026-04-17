17 апреля 2026 в 11:32

«Комплексная система»: Путин о помощи участникам СВО

Путин заявил о комплексной системе помощи участникам СВО в России

Фото: kremlin.ru
В России выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам расширенного заседания коллегии Минздрава. Его обращение зачитала вице-премьер Татьяна Голикова, передает пресс-служба Кремля.

Ранее президент заявил, что механизм возмещения ущерба гражданам, которые пострадали от действий аферистов, необходимо усовершенствовать. Путин также отметил, что с точки зрения защиты прав граждан он должен работать эффективно.

Также глава государства подписал пакет законов, устанавливающих гарантии соцзащиты для судей в отставке в новых регионах. Согласно документу, новые нормы распространяются на судей, которые проживали там на 30 сентября 2022 года и получали или имели право на ежемесячное пожизненное содержание.

