Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:53

Судьям из новых регионов России дадут дополнительные соцгарантии

Путин подписал законы о соцгарантиях для судей в отставке в новых регионах РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих гарантии соцзащиты для судей в отставке в новых регионах. Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, новые нормы распространяются на судей, которые проживали там на 30 сентября 2022 года и получали или имели право на ежемесячное пожизненное содержание.

Аналогичные социальные гарантии предоставляются отдельным категориям лиц, занимавших судейские должности в судах новых субъектах РФ на ту же дату, но не вошедших в первоначальные составы судов либо ушедших в отставку в период с 1 октября 2022 года по 20 сентября 2023 года.

В частности, поддержка предусмотрена для тех, кто из-за недостаточного профессионального опыта не мог претендовать на пожизненное содержание. Кроме того, это касается тех, кто до 30 сентября 2022 года получал соответствующие выплаты по местному законодательству.

Ранее сообщалось, что Путин наградил почетной грамотой старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексея Садыкова. Дипломат регулярно выступает переводчиком главы государства на российско-американских встречах.

Власть
Владимир Путин
Россия
Регионы
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.