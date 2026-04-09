Судьям из новых регионов России дадут дополнительные соцгарантии

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих гарантии соцзащиты для судей в отставке в новых регионах. Согласно документу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, новые нормы распространяются на судей, которые проживали там на 30 сентября 2022 года и получали или имели право на ежемесячное пожизненное содержание.

Аналогичные социальные гарантии предоставляются отдельным категориям лиц, занимавших судейские должности в судах новых субъектах РФ на ту же дату, но не вошедших в первоначальные составы судов либо ушедших в отставку в период с 1 октября 2022 года по 20 сентября 2023 года.

В частности, поддержка предусмотрена для тех, кто из-за недостаточного профессионального опыта не мог претендовать на пожизненное содержание. Кроме того, это касается тех, кто до 30 сентября 2022 года получал соответствующие выплаты по местному законодательству.

