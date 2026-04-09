Путин поручил лучше помогать пострадавшим от мошенников

Необходимо усовершенствовать механизм возмещения ущерба россиянам, которые пострадали от действий аферистов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером — главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Зампред кабмина информировал российского лидера о ходе цифровизации государственных услуг, передает пресс-служба Кремля.

Надо доработать это, конечно, — сказал Путин.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что аферисты обманывают россиян посредством создания фальшивых сайтов отелей. По его словам, сейчас это самая распространенная мошенническая схема в области отдыха и туризма.

До этого выяснилось, что мошенники в мессенджерах обманывают пользователей, выдавая себя за официальные сервисы. Они рассылают уведомления о якобы зафиксированных расхождениях по адресу в единой базе учета. Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на поддельной странице и сталкивается с мошенническим ботом.