Министерство обороны России вновь предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. В российском военном ведомстве напомнили, что в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — сказано в сообщении.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что ВС РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, СБУ и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 Мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины из-за страха получить зеркальный ответ от ВС РФ в случае провокаций ВСУ 9 мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.