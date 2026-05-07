День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 19:05

Минобороны России призвало жителей и дипломатов срочно покинуть Киев

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство обороны России вновь предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. В российском военном ведомстве напомнили, что в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве будет нанесен массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, — сказано в сообщении.

Ранее военэксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что ВС РФ могут атаковать здания Минобороны Украины, Главного управления разведки, СБУ и офис Зеленского при срыве перемирия со стороны ВСУ 9 Мая. По его словам, эти учреждения являются символами центров принятия решений.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины из-за страха получить зеркальный ответ от ВС РФ в случае провокаций ВСУ 9 мая. По его словам, верить украинскому политику — значит «не уважать себя», так как предыдущие обещания Киева неизменно нарушались.

Россия
Минобороны РФ
Киев
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.