07 мая 2026 в 19:55

Депутат Рижской думы прокомментировал пролет беспилотника ВСУ в Латвии

Депутат Росликов: использование ВСУ неба Латвии для атак по России недопустимо

Использование воздушного пространства Латвии украинскими войсками для атак на Россию является недопустимым, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов. Он выразил удивление недостаточно жесткой реакцией латвийских властей на произошедшее, передает ТАСС.

Использовать чужое небо мирного государства в своих террористических целях, для нанесения террористических ударов по территории Российской Федерации, по мирным жителям — это недопустимо, — сообщил Росликов.

Также депутат отметил, что, по его мнению, от латвийских властей должна была последовать официальная реакция с осуждением инцидента, поскольку он произошел в воздушном пространстве страны. Он добавил, что не имеет значения, по какой причине произошло отклонение от курса — случайно или из-за ошибки навигации, — поскольку подобные действия являются «терроризмом чистой воды».

Ранее сообщалось, что на территорию нефтебазы в Латвии упал беспилотник. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины. В результате инцидента четыре пустых резервуара получили повреждения.

